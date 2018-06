Obama assina decreto que expande papel dos EUA no Afeganistão, diz NYT

A decisão estabelece uma função direta de combate para as tropas norte-americanas no Afeganistão por pelo menos mais um ano, de acordo com o jornal. Segundo o NYT, a decisão de Obama foi tomada durante encontro na Casa Branca com assessores de segurança nacional nas últimas semanas.

Em maio, Obama disse que as Forças Armadas dos EUA não teriam mais envolvimento em combates no Afeganistão no ano que vem. As missões para os 9.800 homens que vão permanecer no país seriam limitadas ao treinamento de forças afegãs e a caçar os "remanescentes da Al Qaeda", disse.

O novo papel definido por Obama autoriza as forças norte-americanas a realizarem missões contra o Taliban e outros grupos militantes que ameaçam tropas dos EUA ou do governo afegão.