Obama autoriza US$25 milhões em ajuda militar imediata para o Iraque O presidente norte-americano, Barack Obama, autorizou o envio de 25 milhões de dólares em "assistência militar imediata" nesta quarta-feira para o governo iraquiano e para o governo regional do Curdistão para auxiliar com educação e treinamento militar, de acordo com um memorando postado no website da Casa Branca.