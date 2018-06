Obama busca receita de US$1,2 tri em nova proposta sobre 'abismo', diz fonte Em uma contraproposta que deixou a Casa Branca e os republicanos do Congresso mais perto de resolver o impasse sobre o "abismo fiscal", o presidente dos EUA, Barack Obama, está agora buscando 1,2 trilhões de dólares de receitas fiscais, incluindo o aumento das taxas sobre os norte-americanos que ganham mais de 400 mil dólares por ano, disse uma fonte familiarizada com as negociações.