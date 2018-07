Obama considera 'dificílimo' novo ataque da Al-Qaeda contra os EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta segunda-feira, 3, que será "dificílimo" que a Al-Qaeda realize um novo grande atentado contra o território americano, já que sua liderança foi dizimada.

Forças especiais dos Estados Unidos mataram em maio o fundador da rede, Osama bin Laden, em um esconderijo no Paquistão. Além disso, bombardeios teleguiados têm eliminado outros dirigentes do grupo no Afeganistão e no Iêmen.

Questionado pela ABC News durante uma entrevista ao vivo sobre a iminência de uma "derrota estratégica" da Al-Qaeda, Obama afirmou que Washington "fez mais nos últimos dois anos do que em qualquer momento na última década para conseguir isso." "Obviamente, o caso mais proeminente foi termos apanhado Bin Laden, mas, quando você olha a liderança inteira da Al-Qaeda, eles foram dizimados", argumentou

A Al-Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001, está "rapidamente se aproximando do ponto em que não pode simplesmente substituir agentes capacitados por meio do seu treinamento," segundo o presidente.

Obama acrescentou que os EUA, por serem uma sociedade aberta, "sempre estarão vulneráveis," e que a Al-Qaeda "ainda é perigosa e ainda é nosso inimigo número um." "Mas acho que estamos em uma posição no próximo par de anos, se continuarmos nisso, em que será dificílimo para eles montarem o tipo de ataque espetacular que vimos no 11 de setembro," afirmou.