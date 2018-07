Obama criticará resgates e benefícios em discurso no Congresso

"Milhões de norte-americanos que trabalham duro e jogam sob as regras todos os dias merecem um governo e um sistema financeiro que façam a mesma coisa. É hora de aplicar as mesmas regras de cima para baixo: sem resgates, sem benefícios, sem subterfúgios", segundo trechos do discurso.

"Um Estados Unidos feito para durar exige a responsabilidade de todos", acrescentou.

No discurso, que será pronunciado no Congresso à meia-noite (horário de Brasília), Obama também pedirá mais investimentos em produtos de alta tecnologia como um motor para o emprego no país e ressaltará a necessidade de uma maior produção local de energia para que a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos "não permaneçam ligadas a regiões tão instáveis do mundo."

(Reportagem de Laura MacInnis e Alister Bull)