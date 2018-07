Obama deve anunciar nesta 2a escolhidos para Energia e Meio Ambiente

McCarthy provavelmente vai se tornar o novo rosto do governo Obama no combate às mudanças climáticas. Atualmente administradora-assistente do Escritório de Ar e Radiação da Agência de Proteção Ambiental, ela substituiria Lisa Jackson, que deixou o cargo de chefe da EPA.

Moniz, um ex-subsecretário de Energia durante a administração Clinton, é diretor do Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative, um grupo de pesquisa que recebe financiamento de pesos-pesados ??da indústria, incluindo BP, Chevron, e Saudi Aramco, para o trabalho acadêmico em projetos voltados para a redução de gases de efeito estufa.

Moniz substituiria Steven Chu, vencedor do Nobel de Física que está deixando o cargo.

A Casa Branca disse que Obama faria um anúncio pessoal às 12h15.

O presidente também planeja anunciar a escolha de Sylvia Mathews Burwell, presidente da Fundação Walmart, para tornar-se diretora do escritório de Orçamento da Casa Branca.

(Reportagem de Jeff Mason)