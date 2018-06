Obama deve fazer nomeações para governo em duas semanas, dizem fontes

Hagel, cuja nomeação daria um matiz bipartidário ao gabinete do democrata Obama em seu segundo mandato, se reuniu nesta semana com o presidente na Casa Branca para discutir um cargo na sua equipe de segurança nacional. Mas não há sinal de que Obama já tenha se decidido sobre as nomeações.

Obama ainda está decidindo também se ele revelará de uma só vez neste mês suas principais nomeações para cargos de segurança nacional, o que deve incluir um novo diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), ou se apresentará um indicado após o outro, segundo fontes do governo.

Outros fortes candidatos para substituir Leon Panetta na Defesa supostamente incluem Michele Flournoy, ex-alta funcionária do Pentágono; Ashton Carter, subsecretário de Defesa, e o senador democrata John Kerry.

Mas Kerry também é cotado para substituir Hillary Clinton na secretaria de Estado. A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Susan Rice, é outra candidata que vem sendo citada.

(Reportagem adicional de Steve Holland e Susan Cornwell)