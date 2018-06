Obama deve se reunir com líder da oposição síria em Washington

A visita de Jarba, que é presidente da Coalizão Nacional Síria, coincide com a decisão dos EUA de reconhecer o principal grupo de oposição como uma missão diplomática estrangeira.

Os EUA planejam um aumento de 27 milhões de dólares em assistência não-letal aos rebeldes que lutam para derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad.

Jarba, que está em Washington até 14 de maio, vai se reunir com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, na quinta-feira.

"Esperamos que o presidente se reúna com o presidente Jarba durante a visita dele (a Washington)", disse um funcionário da Casa Branca.

As forças do governo sírio tiveram ganhos no campo de batalha e Damasco anunciou para 3 de junho uma eleição presidencial que deve ser vencida por Assad. Washington considera que as eleições não são credíveis e funcionários norte-americanos denunciaram o pleito como "falso".

(Reportagem de Steve Holland)