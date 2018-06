Obama discute com Merkel e Cameron possíveis novas sanções contra Rússia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o primeiro-ministro britânico, David Cameron, nesta sexta-feira, sobre a possível necessidade de mais sanções contra a Rússia se o país não tomar medidas para diminuir a crise na Ucrânia, informou a Casa Branca.