Obama discute revisão de inteligência com premiê britânico O presidente norte-americano, Barack Obama, discutiu nesta quinta-feira a revisão dos programas de inteligência dos Estados Unidos com o primeiro-ministro britânico, David Cameron, um dia antes de anunciar reformas no setor desencadeadas pelas revelações de espionagem feitas por Edward Snowden, afirmou a Casa Branca.