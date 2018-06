Obama disse que as forças norte-americanas não vão retornar ao combate no Iraque e que o secretário de Estado, John Kerry, iria realizar reuniões no Oriente Médio e na Europa.

O presidente dos EUA fez um apelo às autoridades iraquianas para deixarem de lado suas diferenças e unirem-se para encontrar uma solução política à crise que afeta o país.

(Por Jeff Mason e Mark Felsenthal)