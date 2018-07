Obama diz que agora é hora de Irã resolver disputa nuclear

Como fez em anos anteriores, Obama aproveitou a ocasião da celebração do Ano Novo do Irã para instar o governo iraniano a resolver as diferenças com Washington e outras nações ocidentais sobre suas ambições nucleares.

"Os líderes do Irã dizem que seu programa nuclear é para pesquisas médicas e eletricidade. Até o momento, no entanto, eles não foram capazes de convencer a comunidade internacional de que suas atividades nucleares são exclusivamente para fins pacíficos", disse Obama em comunicado.

"Agora é a hora de o governo iraniano tomar medidas imediatas e significativas para reduzir as tensões e trabalhar em direção a uma solução contínua e permanente para a questão nuclear", disse ele.

Obama afirmou que os Estados Unidos preferiam uma solução pacífica e diplomática para a disputa. Mais tarde nesta semana, o presidente vai visitar Israel e Jordânia, onde o tema do Irã deve ser prioridade em sua agenda.

(Reportagem de Jeff Mason e Matt Spetalnick)