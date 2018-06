Obama diz que Biden apresentou boas medidas para reduzir violência armada

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta segunda-feira, 14, que seu vice-presidente, Joe Biden, desenvolveu uma lista de medidas sensíveis e de bom senso para reduzir a violência armada no país e que ele irá levá-las em consideração.

Obama disse em entrevista coletiva que uma checagem mais eficaz do histórico de compradores de armas, um maior controle sobre cartuchos com alta capacidade para munição e uma proibição de armas de assalto são propostas que ele acredita fazer sentido.

Obama apresentará algumas propostas para reduzir a violência com armas como resultado do massacre no mês passado em uma escola em Newtown, Connecticut, no qual 20 crianças e seis adultos foram assassinados.

Ele disse que espera analisar as propostas de Biden e então ter uma "apresentação mais completa" de propostas para combater a violência armada ainda nesta semana. Obama afirmou ainda que os integrantes do Congresso terão de examinar sua própria consciência no momento de votar as propostas.