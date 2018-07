Obama diz que Coreia do Norte é 'ameaça direta' aos EUA

"A Coreia do Norte continua a representar uma ameaça direta para a segurança de nossas duas nações", disse Obama em entrevista coletiva na Casa Branca ao lado de seu colega sul-coreano, Lee Myung-bak.

As relações entre as duas Coreias estão congeladas desde que Lee chegou ao poder em 2008 e vinculou o envio de ajuda ao país vizinho a progressos no desarmamento nuclear da Coreia do Norte.

Os laços entre as duas nações se deterioraram ainda mais depois de ataques da Coreia do Norte à Coreia do Sul no ano passado --o naufrágio de um navio militar e o lançamento de bombas contra uma ilha.