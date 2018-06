Obama diz que negociações dão chance à diplomacia em crise na Ucrânia O presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou nesta quinta-feira que as negociações entre Rússia e potências ocidentais para acabar com as tensões na Ucrânia são promissoras, mas que os Estados Unidos e seus aliados estão preparados para impor sanções aos russos se a situação não melhorar.