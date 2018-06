"No que diz respeito ao acordo de cessar-fogo, estamos esperançosos, mas, obviamente, com base na experiência do passado, também céticos de que, de fato, os separatistas vão até o fim e os russos parem de violar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Então isso tem que ser testado", disse Obama após cúpula da Otan.

(Reportagem de Steve Holland e Phil Stewart)