Obama diz que vai propor reformas em agência de espionagem

"Parte do que estamos tentando fazer no mês que vem... é uma revisão independente... Eu vou propor um comedimento na NSA e iniciar algumas reformas que possam dar às pessoas mais confiança", disse Obama em entrevista a um programa da rede de TV MSNBC.

As denúncias de monitoramento da NSA suscitaram preocupações sobre os alcances das operações da agência e sua capacidade de bisbilhotar as comunicações de cidadãos e líderes estrangeiros. No Brasil, segundo documentos vazados pelo ex-prestador de serviço da NSA Edward Snowden, a espionagem também atingiu a presidente Dilma Rousseff.

Em uma das últimas denúncias contra as operações da agência, o jornal Washington Post revelou esta semana que a agência reúne cerca de 5 bilhões de registros por dia de telefones celulares espalhados pelo mundo, incluindo os de alguns norte-americanos. A informação também decorre de documentos vazados por Snowden.

(Reportagem de Mark Felsenthal)