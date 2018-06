Obama diz que voluntários da luta contra Ebola precisam de apoio e não restrições O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta terça-feira que os profissionais de saúde voluntários que ajudam a tratar de pacientes com Ebola na África Ocidental devem ser aplaudidos e advertiu que as políticas de quarentena do governo não devem desencorajar seu trabalho na luta contra a doença.