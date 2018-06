Obama e Boehner se aproximam de acordo para evitar 'abismo fiscal' As diferenças sobre como resolver o "abismo fiscal" dos EUA diminuíram significativamente na segunda-feira à noite, quando o presidente Barack Obama fez uma contraproposta aos republicanos, revendo inclusive sua posição a respeito dos aumentos tributários para os norte-americanos mais ricos, segundo uma fonte familiarizada com as discussões.