Obama e Hillary fazem reunião informal na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reuniu nesta quarta-feira com Hillary Clinton, sua ex-secretária de Estado, mas a Casa Branca não quis revelar se eles discutiram a possível candidatura presidencial dela em 2016.

Um funcionário da Casa Branca afirmou que eles conversaram informalmente muitas questões durante uma reunião privada de uma hora no Salão Oval.

Hillary, que concorreu sem sucesso com Obama à indicação do Partido Democrata à Presidência em 2008, disse em setembro que provavelmente decidirá se deseja tentar novamente a disputa no início de 2015.

Em entrevista à ABC News no mês passado, Obama disse que se Hillary voltar a disputar a nomeação democrata, ele espera que ela manifeste algumas posições diferentes das suas. De acordo com a lei norte-americana, Obama não pode concorrer à Casa Branca novamente.

"Ela não vai concordar comigo em tudo", disse Obama ao programa "This Week With George Stephanopoulos", da ABC. "Um dos benefícios de concorrer à Presidência é que você pode demarcar suas próprias posições, e ter um quadro limpo, um novo começo."

(Reportagem de Roberta Rampton e Steve Holland)