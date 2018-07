Obama e Netanyahu garantem unidade contra programa nuclear do Irã

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, expressaram nesta sexta-feira, 28, solidariedade a respeito do objetivo de evitar que o Irã adquira uma arma nuclear, informou a Casa Branca, em meio a sinais da diminuição das tensões sobre as diferenças de como enfrentar Teerã.

Veja também:

Israelenses não veem guerra com Irã este ano após discurso de Netanyahu

Desenho de bomba de Netanyahu foi feito para criar impacto

Obama, que optou por não se reunir com o líder israelense durante sua viagem aos Estados Unidos, falou por telefone com Netanyahu, que usou seu discurso de quinta-feira na Organização das Nações Unidas (ONU) para pressionar que os EUA estabeleçam uma "linha vermelha" para o Irã. Mas Netanyahu também sinalizou que um ataque às instalações nucleares do Irã não era iminente antes das eleições presidenciais dos EUA, em 6 de novembro.

"Os dois líderes destacaram que estão em completo acordo sobre o objetivo compartilhado de evitar que o Irã obtenha uma arma nuclear", disse a Casa Branca em um comunicado.

Mitt Romney, rival republicano de Obama nas eleições presidenciais programadas para novembro, se reuniu com Netanyahu nesta sexta.