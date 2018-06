Obama e novo rei saudita vão discutir combate ao Estado Islâmico

RIAD - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve discutir o combate ao grupo militante Estado Islâmico (EI) e a crise política no Iêmen com o novo rei da Arábia Saudita durante sua visita a Riad nesta semana, disse o vice-assessor de Segurança Nacional dos EUA, Ben Rhodes.

Rhodes disse também em Nova Délhi, onde Obama está em visita, que o rei Salman bin Abdulaziz al-Saud está comprometido com a continuidade em temas bilaterais entre Arábia Saudita e os Estados Unidos.

O novo rei saudita sucedeu Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, que morreu na quinta-feira. Em seu pronunciamento na TV, na sexta-feira, ele pediu unidade e solidariedade entre os países árabes e muçulmanos. Ao falar sobre unidade, Salman mencionou o avanço de extremistas como o grupo Estado Islâmico, que controla um terço do território da Síria e do Iraque. "As nações árabes e islâmicas necessitam extremamente de solidariedade e união", disse em um discurso transmitido pela rede estatal Saudi 2. / REUTERS, AP