Obama, de 51 anos, participou no que a Casa Branca descreveu como uma avaliação da aptidão física em uma clínica no Pentágono, parte do exame médico periódico que é coordenado pelo médico do presidente.

A Casa Branca deu poucos detalhes, mas disse que "os resultados do exame médico periódico do presidente serão divuglados antes do final do mês."

(Reportagem de Steve Holland)