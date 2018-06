Obama elogia decisão da Suprema Corte dos EUA sobre casamento gay, diz revista O presidente Barack Obama disse que a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de manter as determinações de tribunais inferiores que permitiram o casamento de homossexuais em diversos Estados pode ser a decisão mais significativa durante seu período no cargo, disse ele à revista New Yorker, em comentários divulgados na segunda-feira.