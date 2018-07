Obama encontrará empresários em busca por solução para crise fiscal

Evitar o "abismo fiscal" --conjunção de aumento de impostos e cortes de gastos, previstos para entrarem em vigor no começo de 2013-- é a prioridade de Obama desde que ele conquistou um segundo mandato, em 6 de novembro. O presidente precisa selar um acordo com a oposição republicana para revogar as medidas.

Como parte desse esforço, a Casa Branca divulgou na segunda-feira um relatório mostrando o impacto que os aumentos tributários para a classe média teriam sobre os consumidores e sobre o setor varejista.

Na terça-feira, segundo um funcionário da Casa Branca, o presidente vai se reunir com um grupo de pequenos empresários. Na quarta, ele recebe um evento com "norte-americanos de classe média que seriam impactados se o Congresso não agir para prorrogar os cortes tributários para a classe média", segundo essa fonte. Ele também deve se reunir com líderes empresariais, algo que já fez anteriormente.

Na sexta-feira, Obama visita uma fábrica do Rodon Group, que fornece produtos para a marca de brinquedos K'NEX Brands.

"O presidente vai viajar ao Condado Montgomery, na Pensilvânia, para continuar defendendo publicamente uma ação, ao visitar uma empresa que depende de consumidores de classe média durante a temporada de festas de fim de ano, e que poderia ser impactada se os impostos subirem 98 por cento para os norte-americanos no final do ano", disse a fonte.

A visita de Obama e as reuniões na Casa Branca foram programadas para pressionar a bancada parlamentar republicana a prorrogar os benefícios tributários para pessoas de classe média, mas suspendendo as vantagens para famílias que ganham mais de 250 mil dólares por ano.

Obter o apoio da comunidade empresarial é uma parte crucial da estratégia obamista. Reforçando isso, a Casa Branca divulgou uma análise do Conselho Econômico Nacional dizendo que milhões de pequenos empresários serão prejudicados se o imposto de renda da classe média aumentar neste ano.

(Reportagem de Jeff Mason)