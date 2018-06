Obama envia ao Congresso pedido para financiamento de guerra de US$60 bi

Obama, em uma carta enviada ao presidente da Câmara dos Deputados, John Boehner, pediu 58,6 bilhões de dólares para a guerra no Afeganistão e outras atividades militares no exterior, o menor pedido de fundos de guerra feito pelo Pentágono em uma década.

Além de financiar a guerra no Afeganistão, a Casa Branca também pediu 500 milhões de dólares para apoiar a oposição moderada da Síria, 1,5 bilhão de dólares para a estabilidade nos países que fazem fronteira com a Síria que foram inundados com refugiados e 140 milhões de dólares para treinamento não-operacional no Iraque.

O montante é aproximadamente 20 bilhões de dólares menor do que o atual ano fiscal, que termina em 30 de setembro, e 20 bilhões de dólares a menos do que o valor de 79,4 bilhões de dólares da proposta orçamentária enviada ao Congresso em fevereiro.

O pedido a Boehner também incluiu 1,4 bilhão de dólares em Operações de Contingência no Exterior para o Departamento de Estado, elevando o pedido total para 7,3 bilhões de dólares. O departamento havia pedido 5,9 bilhões de dólares em operações no exterior na proposta orçamentária de fevereiro.

(Reportagem de David Alexander)