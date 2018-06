Obama está determinado a agir contra violência armada, diz Biden

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está "determinado a tomar uma ação" contra a violência com armas e considera emitir ordens executivas para evitar futuros ataques semelhantes ao massacre do mês passado em uma escola de Connecticut, disse o vice-presidente do país, Joe Biden, nesta quarta-feira, 9.

Biden falou com jornalistas no início de uma reunião na Casa Branca com vítimas da violência armada e defensores do controle do porte de armas, como parte de seus esforços para criar um pacote de recomendações solicitado por Obama para este mês.