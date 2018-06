Obama: EUA tem boas pistas sobre quem realizou os ataques de Benghazi

Obama disse ao programa "Meet the Press" da NBC que os EUA vão seguir todas as recomendações apresentadas por uma investigação independente sobre o ataque de 11 de setembro na missão dos EUA em Benghazi, no qual o embaixador Christopher Stevens foi morto.

"Não vamos fingir que isso não foi um problema. Isso foi um problema enorme. E vamos implementar cada recomendação que foi apresentada", disse Obama na entrevista, referindo-se a questões de segurança identificadas na análise independente.

"Em relação ao que será feito, isso é uma investigação em andamento. O FBI enviou pessoas para a Líbia. Temos excelentes pistas, mas isso não é uma coisa sobre a qual posso falar no momento", ele disse.

A entrevista foi realizada no sábado.