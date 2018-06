Obama: EUA tomarão 'as medidas necessárias' com Coreia do Norte

WASHINGTON - O presidente norte-americano, Barack Obama, disse nesta quinta-feira, 11, que os Estados Unidos vão trabalhar diplomaticamente para reduzir as tensões com a Coreia do Norte, mas advertiu que Washington tomará "todas as medidas necessárias" para proteger o país e seus aliados.

"Agora é o momento para a Coreia do Norte acabar com o tipo de abordagem agressiva que tem feito e tentar temperaturas mais baixas. Ninguém quer ver um conflito na península coreana", disse Obama a jornalistas durante reunião na Casa Branca com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

"Vamos continuar a tentar trabalhar para resolver algumas dessas questões diplomaticamente, embora, como eu indiquei para o secretário-geral, os Estados Unidos vão tomar todas as medidas necessárias para proteger seu povo e cumprir nossas obrigações sob nossas alianças na região", completou Obama.