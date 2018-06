Obama exalta medidas 'responsáveis' de desenvolvimento energético nos EUA

Em seu discurso anual do Estado da União, Obama exaltou o papel do gás natural no corte de emissões de gases do efeito estufa e na criação de empregos nos EUA.

"A estratégia energética que anunciei há alguns anos está funcionando, e hoje, os Estados Unidos estão mais perto da independência energética do que estivemos em décadas", disse.

O discurso teve como objetivo encontrar um equilíbrio entre as metas climáticas do governo e a defesa dos benefícios criados por um dos maiores booms de petróleo e gás na história do país.

Mas um tema não abordado foi o projeto do oleoduto Keystone XL, do Canadá até o Golfo do México, que ainda aguarda uma decisão do governo.

Defensores do projeto dizem que o Keystone XL criaria milhares de postos de trabalho e reduziria os custos de combustível dos EUA, mas críticos dizem que o duto prejudicaria o meio ambiente.

(Por Valerie Volcovici)