Obama fala de empregos em importantes regiões eleitorais nos EUA

Em seus eventos na Carolina do Norte e na Virgínia, Obama tentou mobilizar o eleitorado a pressionar o Congresso para que aprove pelo menos algumas partes do seu pacote de empregos de 447 bilhões de dólares. A íntegra do projeto foi rejeitada na semana passada.

"Vamos dar aos membros do Congresso mais uma chance de se posicionar direito e fazer a coisa certa", disse Obama a uma plateia que o aplaudia no aeroporto de Asheville, na Carolina do Norte, primeira etapa da sua viagem de três dias a bordo de um ônibus preto e blindado.

A bancada democrata no Senado pretende votar nesta semana uma das propostas de Obama para a geração de empregos, que concede verbas aos Estados para contratar professores. Obama zombou dos republicanos por terem rejeitado o pacote original.

"Talvez eles não tenham entendido tudo de uma vez só. Então vamos dividir (o pacote) em bocados para que eles possam refletir sobre essa legislação", afirmou.

A estratégia política de Obama é forçar os republicanos a aceitarem suas propostas, sob pena de serem acusados durante a campanha de obstruírem a recuperação econômica.

Jay Carney, porta-voz da Casa Branca, disse que os republicanos contrários ao projeto de Obama não apresentaram uma alternativa que possa resultar em contratações substanciais nos próximos 12 a 18 meses.

Brendan Buck, porta-voz do presidente da Câmara dos Deputados, o republicano John Boehner, disse que as ideias propostas na semana passada por seu partido para equilibrar o orçamento, promover o comércio exterior e estimular a prospecção de gás e petróleo em alto mar teriam um efeito econômico mais significativo do que o pacote governista de curto prazo.

"O plano republicano está focado no tipo de reformas que forneçam um ambiente duradouro para a criação de empregos no setor privado, em vez de um ânimo fugaz", disse Buck, questionando também o fato de Obama sair para viajar em vez de conversar com parlamentares em Washington para buscar pontos de concordância.

"Essa viagem de ônibus parece o tipo de jogo político do qual o presidente tem dito que os americanos estão cansados", afirmou.

(Reportagem adicional de Thomas Ferraro, Steve Holland e Laura MacInnis)