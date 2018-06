Obama fará apelo para norte-americanos levarem adiante espírito de Selma O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um apelo aos norte-americanos para que levem adiante o espírito do Movimento dos Direitos Civis, quando visitar neste sábado a cidade de Selma, no Estado do Alabama, para celebrar o 50º aniversário de uma marcha fundamental para ato legislativo sobre os direitos de votação, de 1965.