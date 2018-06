Obama faz agradecimento a tropas dos EUA em visita no Natal

O presidente discursou por cerca de três minutos para os 580 militares que estavam de plantão na base, e depois conversou individualmente com alguns soldados e posou para fotos.

Obama falou para as tropas reunidas no refeitório que tinha passado parte da véspera de Natal conversando com 10 militares estacionados no Afeganistão, Bahrein, Arábia Saudita e outros locais.

"Foi apenas uma amostra do incrível sacrifício que todos vocês e suas famílias fazem todos os dias", disse Obama.

A Casa Branca informou que militares feridos no sábado durante uma missão de resgate abortada no Sudão do Sul também falaram com Obama por telefone.