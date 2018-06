Obama faz alerta à Costa Leste por chegada do furacão Sandy

O presidente dos EUA, Barack Obama, alertou neste domingo que o furacão Sandy é uma "tempestade série e grande" e pediu aos moradores da Costa Leste que sigam as ordens das autoridades para se protegerem dos impactos violentos.

Obama, falando após um encontro do centro de resposta a tempestades do governo federal em Washington, disse que recebeu garantias das autoridades responsáveis de que colocaram em prática todos os recursos necessários, e reforçou que é importante que todos "respondam rápido" aos impactos do furacão.

A tempestade surge como um novo desafio para Obama, que trava uma disputa acirrada com o adversário republicano, Mitt Romney, a apenas nove dias da eleição presidencial norte-americana.