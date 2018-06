Obama faz ultimato ao Congresso sobre mudanças climáticas

"Peço a este Congresso que busque uma solução bipartidária, baseada no mercado, para a mudança climática, como a que John McCain e Joe Liberman trabalharam juntos alguns anos atrás", disse Obama em seu discurso Estado da União, na noite de terça.

"Mas se o Congresso não agir logo para proteger as futuras gerações, eu agirei. Vou direcionar meu gabinete para apresentar ações executivas que possa ser tomadas, agora e no futuro, para reduzir a poluição, preparar nossa comunidade para as consequências das mudanças climáticas, e acelerar a transição para fontes de energia mais sustentáveis", afirmou.

Fontes do governo disseram que a administração está buscando medidas que possam ser tomadas para limitar a poluição através do carbono e preparar as cidades para as mudanças climáticas.

Obama propôs que parte dos royalties da exploração de petróleo e gás seja revertida para o investimento em pesquisas para carros elétricos e com biocombustíveis, parte dos planos para combater as mudanças climáticas apresentados no discurso ao Congresso.

A proposta orçamentária do governo, que será apresentada nas próximas semanas, vai pedir ao Congresso que torne permanentes os créditos tributários para energia solar, eólica e térmica, numa tentativa de dobrar a produção de energia renovável até 2020.

(Reportagem de Jeff Mason, Mark Felsenthal e Roberta Rampton)