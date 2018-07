Obama indica Tom Perez como secretário do Trabalho dos EUA O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, indicou na segunda-feira Tom Perez, chefe da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, como secretário do Trabalho, um membro do gabinete que irá desempenhar papel-chave nos esforços da administração em aumentar o salário mínimo e criar leis de reforma imigratória.