Obama lançará ofensiva sobre imigração em Nevada esta semana

Obama, que se reuniu com líderes do Caucus Hispânico do Congresso, pretende usar sua viagem a Las Vegas na terça-feira para "redobrar nossos esforços para fazer de uma reforma de imigração abrangente, uma realidade", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.

Ele disse que as propostas de Obama se baseariam em um "projeto" que o presidente apresentou em um discurso de 2011 que ele fez perto da fronteira entre EUA e México. O governo nunca se esforçou muito para transformar esse plano, que incluía um caminho polêmico para a "obtenção" da cidadania, em lei.

A reforma imigratória, em grande parte deixada de lado por questões econômicas no primeiro mandato de Obama, faz parte de uma ambiciosa agenda liberal que ele apresentou em seu segundo discurso de posse, que também inclui o controle de armas, direitos de gays e o combate à mudança climática.

As chances de um acordo bipartidário para revisar o sistema imigratório norte-americano parecem melhores, apesar das opiniões políticas fortes que cercam a questão.

Obama quer um acordo, assim como muitos republicanos no Congresso depois de verem hispânicos votarem majoritariamente para o presidente e seus colegas democratas na eleição de 6 de novembro.

Alguns analistas políticos disseram que os republicanos devem aproveitar a chance de ajudar a alcançar a reforma imigratória ou então perder a chance de ganhar apoio eleitoral latino significativo por uma geração ou mais.

O senador Marco Rubio, um republicano da Flórida frequentemente mencionado como futuro candidato presidencial, começou a formular seu próprio conjunto de propostas que ele espera que possam atrair os conservadores. A Casa Branca expressou interesse em escutar mais suas ideias.

Rubio propôs dar aos residentes ilegais uma maneira de obter uma permissão de trabalho e então, um dia, a cidadania, mas teriam que esperar atrás dos imigrantes legais.

Ainda nesta semana, um grupo bipartidário de senadores pode anunciar um conjunto de princípios para a reforma imigratória consistente com o que Rubio vem defendendo, segundo um assessor do Senado.

Carney disse que Obama usaria seu evento em Las Vegas para pressionar pelas amplas propostas que ele apresentou em maio de 2011. Nevada tem uma população hispânica que cresce rapidamente e que ajudou Obama a ganhar o Estado na eleição de novembro.