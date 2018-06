Obama lidera lista 2012 de poderosos da Forbes e Dilma é a 18a

A lista inclui 71 pessoas, de um total de 7,1 bilhões de habitantes do planeta. Os fatores para a inclusão vão da riqueza à influência global.

Os outros chefes de Estado ou governo entre os "top 10" são a chanceler da Alemanha, Angela Merkel; o presidente da Rússia, Vladimir Putin; o rei da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz al Saud; o primeiro-ministro britânico, David Cameron; e o papa Bento 16, que é o soberano do Vaticano.

A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que havia ficado em 22o lugar no ano passado, subiu para 18o.

O empresário mais poderoso do mundo, segundo a lista, é Bill Gates, em quarto lugar no ranking geral. Os presidentes do Fed (Banco Central dos EUA), Ben Bernanke, e do Banco Central Europeu, Mario Draghi, também aparecem entre os dez primeiros.

Michael Noer, editor-chefe da Forbes, observou que o presidente da China, Hu Jintao, terceira pessoa mais poderosa em 2011, saiu da lista por estar deixando o poder, e que seu sucessor, Xi Jinping, já aparece em nono.

(Reportagem de Chris Michaud)