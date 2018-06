Obama notifica Congresso sobre ordem para ataques aéreos no Iraque

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, notificou formalmente o Congresso que autorizou ataques aéreos no Iraque para ajudar na entrega de ajuda humanitária à cidade xiita sitiada de Amerli, informou a Casa Branca em comunicado.

Forças de segurança do Iraque apoiadas por milícias xiitas quebraram no domingo o cerco de dois meses a Amerli imposto por militantes do Estado Islâmico e entraram na cidade, depois que militares norte-americano realizaram ataques aéreos em posições do Estado Islâmico perto da cidade e lançaram ajuda humanitária para os moradores.

Obama tem que notificar o Congresso sobre a autorização para os ataques.

"Essa operação é consistente com as missões militares que determinamos até o momento no Iraque, proteger pessoal e instalações dos EUA e enfrentar a situação humanitária no terreno", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Caitlin Hayden, em comunicado.

(Reportagem de Alina Selyukh)