Obama oferece condolências em conversa com governador de Connecticut O presidente norte-americano, Barack Obama, conversou nesta sexta-feira com o diretor da polícia federal (FBI), Robert Mueller, e o governador de Connecticut, Dan Malloy, para saber mais sobre o tiroteio que atingiu uma escola primária no país e "expressar suas condolências e preocupação" com as vítimas e suas famílias, afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.