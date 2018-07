Obama paralisa parques eólicos chineses nos EUA por ameaça de segurança

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, bloqueou uma empresa privada chinesa de construir turbinas eólicas perto de uma base da Marinha norte-americana no Estado de Oregon, devido a preocupações com a segurança nacional. A companhia prometeu contestar a ação do presidente na Justiça.

A rara ordem presidencial ocorre em meio à campanha de Obama para um segundo mandato, na disputa contra o republicano Mitt Romney, que o acusou de ser muito brando com a China.

A Ralls Corp, que estava instalando geradores de turbinas eólicas feitos na China pelo Sany Group, tem quatro projetos de parques eólicos que estão dentro ou próximos de um local com espaço aéreo restrito em uma instalação de treinamento de sistemas de armas navais, de acordo com o governo.

"Há evidências palpáveis que me levam a acreditar" que a Ralls Corp, o Sany Group e dois executivos do Sany Group que são dono da Ralls "possam tomar ações que ameacem prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos", afirmou Obama ao emitir a sua decisão.

A Ralls Corp entrou com um processo contra o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos, pelo fato de o órgão ter ordenado a paralisação de todas as construções e operações em seus projetos enquanto o painel do governo completava suas investigações e finalizava sua recomendação a Obama.

Após a decisão anunciada na sexta-feira, a empresa afirmou estar confiante de que a Justiça vai sustentar os direitos da Ralls Corp na lei e na Constituição.

(Por Rachelle Younglai)