Obama promete apoio para restaurar segurança na República Centro-Africana

Em mensagem gravada enquanto o avião presidencial Air Force One fazia uma parada de reabastecimento no Senegal a caminho da África do Sul, Obama instou o governo de transição da República Centro-Africana a trabalhar para restaurar a paz.

"Vocês, cidadãos com orgulho da República Centro-Africana, têm o poder de escolher um caminho diferente", disse Obama na mensagem.

Ele afirmou que os líderes muçulmanos e cristãos "estão pedindo calma e paz. Apelo ao governo de transição para se juntar a essas vozes e prender aqueles que estão cometendo crimes".

Obama viaja à África do Sul para participar do funeral do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que morreu na semana passada aos 95 anos.

