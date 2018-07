Obama promete justiça ao receber corpos de mortos na Líbia

"Vamos continuar a fazer tudo que estiver em nosso poder para proteger norte-americanos no exterior, seja aumentando a segurança em nossos postos diplomáticos, trabalhando com os países que recebem essas missões -que tem a obrigação de fornecer a segurança- e deixando claro que a justiça chegará para aqueles que ferirem americanos", disse Obama.

Ele falou durante uma cerimônia de homenagem na chegada dos corpos do embaixador Christopher Stevens, do agente de gerencimento de informação do Departamento de Estado Sean Smith e dos funcionários de segurança Tyrone Woods e Glen Doherty, dois ex-agentes especiais da Marinha dos EUA, que morreram no ataque ao consulado dos Estados Unidos na cidade líbia de Benghazi.

(Reportagem de Patricia Zengerle)