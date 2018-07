Obama promete 'sanções mais duras' contra Irã após complô

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu nesta quinta-feira, 13, pedir "sanções mais duras" contra o Irã por conta do suposto plano para assassinar o embaixador saudita em Washington, e disse que seu país não descartaria nenhuma opção.

Obama, em seu primeiro pronunciamento público sobre a questão, disse que o incidente faz parte de um "padrão de comportamento perigoso e inconsequente" por parte do governo iraniano.

Obama declarou ainda que "indivíduos no governo iraniano" estavam cientes do suposto plano para assassinar o embaixador saudita em Washington, e que eles precisavam ser responsabilizados. "Acreditamos que mesmo se nos cargos mais altos eles não tinham conhecimento sobre os detalhes operacionais, é necessário que haja responsabilização", disse o presidente em coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo da Coreia do Sul, Lee Myung-bak, que está em visita oficial aos Estados Unidos.

Mais cedo, o subsecretário do Tesouro, David Cohen, que David Cohen, chefia da divisão de combate ao financiamento do terrorismo do órgão, disse que Washington estuda a adição de novas sanções contra o Banco Central iraniano.

Envolvimento

Obama ainda disse que Washington pode sustentar as alegações de envolvimento do Irã na trama e seu país "não estaria levando adiante esse caso se não soubesse exatamente como sustentar as alegações contidas na acusação formal".

O Irã nega as alegações trazidas à tona na terça-feira, quando o Departamento de Justiça indiciou dois iranianos (um deles com dupla cidadania americana) por suposta participação em um plano que envolveria a contratação de narcotraficantes mexicanos para assassinar o embaixador Adel al-Jubeir em solo americano, além da detonação de bombas nas embaixadas da Arábia Saudita e de Israel em Washington.

Um dos indiciados é membro da Força Quds, a unidade de elite responsável pelas operações internacionais da Guarda Revolucionária do Irã, e os Estados Unidos alegam que o governo iraniano sabia do plano. O governo do Irã, no entanto, afirma que os Estados Unidos "fabricaram" a história para desviar a atenção do público de seus problemas domésticos.

Com informações da BBC