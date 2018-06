Obama propõe aumento do mínimo e investimentos em infraestrutura O presidente dos EUA, Barack Obama, propôs na terça-feira um aumento do salário mínimo em mais de 20 por cento, investir 50 bilhões de dólares em estradas e rodovias antigas e gastar 15 bilhões de dólares em programas de emprego na construção civil, na tentativa de incentivar o crescimento econômico do país.