Obama receberá Romney na Casa Branca na 5a-feira

O encontro ocorre depois da promessa de Obama, feita logo após a disputada eleição de 6 de novembro, de consultar o ex-governador republicano do Estado de Massachusetts até o fim do ano.

A reunião ocorre também em meio aos esforços de Obama para trabalhar com os líderes do Congresso uma forma de evitar um "abismo fiscal" que levaria a economia dos EUA de volta à recessão.

"O governador Romney terá um almoço privado na Casa Branca com o presidente Obama na sala de jantar particular", informou a Casa Branca. O almoço será fechado à imprensa. "Será a primeira a oportunidade que tiveram desde a eleição."

A conversa de Obama com Romney estará espremida entre uma série de eventos nesta semana em que o presidente defende o aumento de impostos aos norte-americanos ricos, enquanto amplia o corte de impostos para a classe média --abordagem que seu ex-rival republicano se opôs duramente ao longo da campanha.

Os democratas do partido de Obama e seus rivais republicanos permanecem em um impasse por causa de um drástico aumento tributário no fim do ano e da redução nos gastos --em um fenômeno chamado de abismo fiscal--, que ocorrerá a menos que seja selado um acordo.

Tentando cumprir sua promessa pós-eleitoral de superar as divisões políticas, Obama disse em uma conferência à imprensa no dia 14 de novembro que queria "sentar e conversar" com Romney para ouvir suas ideias e ver se poderiam trabalhar juntos.

Obama disse que podia vislumbrar um futuro papel no serviço público para Romney, mas não tinha nenhuma "missão" específica para ele.

