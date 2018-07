Obama: relações com Cuba e Irã não beneficiam Venezuela

Os presidente das Venezuela, Hugo Chávez, e do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ampliaram os negócios bilaterais nos últimos anos, o que aumentou a tensão entre Washington e Caracas.

Em maio, os EUA impuseram sanções à companhia petrolífera venezuelana PDVSA por desrespeitar a legislação norte-americana ao vender 50 milhões de dólares em derivados de petróleo ao Irã.

"A Venezuela é um país soberano, altivo... Os EUA não têm nenhuma intenção de intervir nas relações externas da Venezuela", disse Obama na pequena entrevista ao jornal El Universal. "No entanto, acho que os laços do governo com o Irã e Cuba não são benéficos aos interesses da Venezuela e seu povo".

"Cedo ou tarde, o povo da Venezuela terá de decidir que vantagens possíveis há em manter relações com um país que viola os direitos humanos fundamentais e está isolado da maior parte do mundo. O governo iraniano vem apoiando consistentemente o terrorismo internacional."

Chávez qualificou as sanções à PDVSA como "agressão gringa". A aliança com Ahmadinejad, bem como com outros líderes anti-EUA, é uma fonte de orgulho para Chávez e parte de seus esforços para construir eixos alternativos de poder.

Desde que chegou ao poder, em 1999, Chávez vem procurando projetar-se como líder de um movimento mundial "anti-imperialismo", inspirado por seu mentor ideológico, o ex-presidente cubano Fidel Castro.

Chávez enaltece a Revolução Cubana, que impôs o comunismo na ilha, e esteve em Cuba em junho para uma cirurgia de remoção de um tumor cancerígeno. Depois de se recuperar da operação e ter passado por sessões de quimioterapia, Chávez está agora voltado para a eleição presidencial de outubro de 2012, na qual buscará um novo mandado presidencial de seis anos.

Na entrevista, Obama disse que o governo dos EUA vem acompanhando de perto o processo que conduzirá à eleição venezuelana,

"Nós ficamos muito preocupados ao ver que foram tomadas medidas para restringir a liberdade de imprensa e erodir a separação de poderes, tão necessária para o florescimento da democracia", afirmou.

Um ano antes, o governo dos EUA revogou o visto do embaixador venezuelano, em retaliação depois que Chávez rejeitou o nome do diplomata escolhido por Obama para representar o país na Venezuela.

Isso pareceu enterrar quaisquer esperanças de reaproximação entre os dois. Mas a maioria dos analistas diz que nenhuma das partes vai pôr em perigo os laços comerciais, principalmente as exportações venezuelanas de petróleo para os EUA, que chegam a quase 1 milhão de barris por dia e são cruciais para as duas economias.

