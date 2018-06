Obama retoma férias no Havaí após acordo sobre 'abismo fiscal' O presidente dos EUA, Barack Obama, deixou a Casa Branca na terça-feira para retomar as férias no Havaí depois que o Congresso aprovou uma lei que aumenta os impostos para os norte-americanos mais ricos, evitando o chamado "abismo fiscal" que seria provocado por aumentos de impostos e cortes de gastos.