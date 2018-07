Obama reúne-se com empresários e sindicalistas para diálogo fiscal

Obama quer encontrar "uma solução equilibrada para os nossos desafios do déficit" e um jeito de fazer com que a economia avance, disse a autoridade. Reeleito na semana passada para assumir um segundo mandato de quatro anos, o presidente enfrenta o desafio imediato de impedir o chamado "abismo fiscal", uma combinação de cortes dos gastos do governo e aumento de impostos que devem ser implementados no início de 2013 e podem reduzir o déficit orçamentário, mas também colocar a economia de volta em recessão.

Obama agendou uma reunião com líderes democratas e republicanos da Câmara e do Senado na sexta-feira para começar as negociações. O presidente vai se reunir com líderes sindicais e outras lideranças do movimento político progressista na terça-feira, segundo a autoridade. Obama encontrará líderes empresariais na quarta-feira e representantes da sociedade civil na sexta-feira, de acordo com a fonte da Casa Branca.

O presidente e congressistas republicanos fizeram comentários com tom conciliatório desde as eleições sobre chegarem a um acordo para evitar um repentino choque fiscal. Ambos os lados estão em discordância sobre o aumento de impostos para os mais ricos.

Obama insistiu em sua campanha de reeleição que os ricos deveriam pagar mais como parte de um acordo fiscal, e disse que sua vitória nas urnas é um apoio a essa visão.