Obama se diz pronto para trabalhar com Republicanos e evitar 'abismo fiscal'

Obama entrou em confronto com legisladores republicanos sobre como evitar a combinação de grandes aumentos de impostos e cortes de gastos no começo do próximo ano, algo que pode levar a economia do país de volta à recessão.

Em seu discurso semanal no rádio, o presidente renovou seu pedido para que os republicanos elevem a desoneração da classe média e deixem as taxas subirem apenas para os mais ricos. Ele também afirmou querer encontrar maneiras de derrubar os custos da saúde e realizar mais cortes nos programas sociais do governo.

"Podemos e devemos fazem mais do que apenas estender os cortes fiscais para a classe média", afirmou. "Eu estou pronto para trabalhar com os republicanos em um plano que estimule o crescimento econômico, crie empregos e reduza nosso déficit - um plano que dê a ambos os lados um pouco do que eles querem."

Os republicanos têm impedido o aumento de impostos. Segundo eles, isso prejudicará os pequenos empresários e estagnará a economia.